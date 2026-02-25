El banco digital Nubank gana 2.871 millones de dólares en 2025, un 51 % más

La entidad, que también tiene presencia en Colombia y México, ganó 894 millones de dólares tan solo en el cuarto trimestre, un 50 % más que en el mismo periodo del año anterior, según el informe de resultados.

En cuanto a los ingresos, estos llegaron a los 16.319 millones de dólares en 2025, un incremento anual del 45 %.

El fundador de Nubank y CEO, David Vélez, afirmó en declaraciones citadas en un comunicado que los resultados reflejan la capacidad de la empresa de "combinar crecimiento con disciplina y con una rentabilidad consistente".

"En el cuarto trimestre, aumentamos nuestra escala, ahondamos nuestra participación y expandimos nuestra rentabilidad", afirmó.

Por otra parte, la cartera total de crédito subió un 40 % de un año para el otro hasta alcanzar los 32.700 millones de dólares a finales de diciembre.

El número de clientes también siguió una senda de crecimiento, al aumentar un 15 % y pasar de 114 millones en 2024 a 131 millones en 2025, en su gran mayoría localizados en Brasil.

La morosidad de entre 15 y 90 días fue del 4,1 % en el cuarto trimestre, frente al 4,2 % del mismo periodo del año anterior.