El comercio perdió 116 millones de dólares por violencia tras operativo contra El Mencho

"Con prudencia, quisiera presentar estimaciones preliminares de pérdidas entre 1.500 y 2.000 millones de pesos (unos 87,47 a 116 millones de dólares)", dijo en una conferencia de prensa Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

El directivo aseveró que los hechos violentos, bloqueos carreteros, incendios de vehículos y cierres preventivos impactaron a alrededor de un millón de negocios en México, donde laboran 4,8 millones de personas.

De la Torre advirtió que la inseguridad afecta directamente la actividad económica cotidiana y la estabilidad laboral en el país.

"Cada cortina abierta es confianza. Cada cortina cerrada es economía que se detiene. Incluso cuando no hay incidentes, los negocios, como ustedes saben, pagan el impuesto de protegerse", señaló.

De la Torre precisó que el impacto del operativo federal del 22 de febrero, en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', se percibió en 24 de las 32 regiones del país.

Explicó que, además de daños directos, miles de establecimientos optaron por cerrar temporalmente para proteger a trabajadores y clientes debido al clima de incertidumbre generado por la violencia vinculada al CJNG.

Además, señaló que, incluso en zonas sin incidentes directos, los negocios enfrentan pérdidas por suspensión de actividades, cancelación de rutas de distribución, reducción de horarios y menor flujo de clientes.

El líder de la Concanaco aseguró que la inseguridad que se vive en el país ha llevado a las empresas a incrementar su gasto para protegerse.

Anualmente, dijo, el costo total por inseguridad y delito en las unidades económicas asciende a unos 124.000 millones de pesos (7.229 millones de dólares) al año, de los cuales un "54 % es representado en gasto preventivo y 46 % es en pérdidas directas".

Añadió que la seguridad es un factor esencial para el crecimiento económico: "la seguridad no es un gasto. La seguridad es la condición para producir y para emplear".

De la Torre explicó que la extorsión representa una de las principales amenazas para los negocios, al generar presiones que afectan la operación diaria.

"La extorsión es esa presión directa sobre la operación. Cobros y amenazas que obligan a ajustar horarios, reducir inventario cancelar rutas o frenar inversiones y terminan en cierres temporales, menor contratación y más gasto en protección", expuso.

Sin embargo, señaló que las acciones del Gobierno mexicano, como el combate a la extorsión y al narcotráfico, van a "generar frutos" en el corto y mediano plazo.

"Estas acciones que respalda nuestra organización son positivas. Porque puedes recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de los negocios, de trabajar sin miedo. Y lo que vemos con estas acciones, por eso debe de seguir habiendo presencia institucional", apuntó.