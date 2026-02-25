El conflicto diplomático entre EEUU y España tras 23F, en los documentos desclasificados

Preguntado por periodistas el mismo 23 de febrero, Haig aseguró que lo que ocurría en Madrid, donde agentes armados de la Guardia Civil (policía militarizada) tomaron el Congreso para intentar evitar la elección de un presidente del Gobierno, era "un asunto interno", lo que causó tensión, pues fue interpretado en España como una muestra de indiferencia o incluso un apoyo velado de Washington a los golpistas.

En los documentos desclasificados hoy por el Gobierno español en el 45 aniversario de la intentona golpista se puede ver cómo el Gobierno estadounidense se esforzó, mediante cartas del mismo presidente Ronald Reagan y del propio Haig en enviar el apoyo al rey y al nuevo Gobierno español encabezado por Leopoldo Calvo-Sotelo.

El 24 de febrero, el Departamento de Estado afirmó en una declaración que "el ataque a la democracia española ha provenido solo de un reducido número de personas" y que "la abrumadora mayoría de las fuerzas armadas y del pueblo de España han permanecido fieles al rey y a la Constitución".

Además, en los documentos desclasificados se reproduce un mensaje de presidente Reagan al rey Juan Carlos I -después de la llamada telefónica que tuvieron, que no aparece transcrita en lo desclasificado- donde aplaude "el vigor y la valiente determinación" mostrada por el anterior jefe del Estado español.

"El mundo se ve inspirado no solo por el experimento español para conseguir un progreso pacífico y democrático, sino por el espíritu en el que usted ha confrontado la indignante conducta mostrada por los que querían imponer el cambio a la fuerza", le escribió Reagan.

A esto, el rey le responde con agradecimientos a "los elogiosos términos" en los que se expresa y aprecia "sus manifestaciones de apoyo a nuestra defensa a ultranza de los principios democráticos".

"Es alentador para el pueblo español saber que, en sus esfuerzos, tiene a su lado a la gran nación estadounidense", dice Juan Carlos I en su respuesta del 10 de marzo de 1981 al al entonces presidente.

Reagan también escribió el 28 de febrero al presidente Leopoldo Calvo-Sotelo, que fue elegido tras el fallido golpe, para mostrarle su confianza en que iba a saber llevar adelante "los retos que se enfrentan en todo el mundo" y a mantener una "relación fuerte y cooperativa" entre España y Estados Unidos.

Aquel 23 de febrero de 1981, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero irrumpió pistola en mano en el Congreso español al mando de un grupo de agentes de ese cuerpo y secuestró a los diputados y al Ejecutivo, que estaban reunidos en pleno para votar la elección de un nuevo presidente del Gobierno en España.

Varios jefes militares se unieron a la rebelión, que se frustró cuando el rey Juan Carlos, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó a las autoridades civiles y castrenses, en un discurso televisado, que tomaran las medidas necesarias "para mantener el orden constitucional".