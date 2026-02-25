El Congreso español condena "el bloqueo económico" de EEUU a Cuba y la injerencia de Trump

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso debatió una proposición no de ley impulsada por la coalición de izquierdas Sumar, socio de los socialistas en el Gobierno español, "contra las medidas de coerción" de Estados Unidos a Cuba y en favor de "la defensa del derecho internacional, la soberanía y la paz".

El diputado de Sumar Agustín Santos recordó que Naciones Unidas emitió ya 33 resoluciones en las que se condena el bloqueo económico y señaló que el último barco que llegó a Cuba con petróleo lo hizo el 9 de febrero pasado y "a partir de ese momento quedaba un consumo de 3.000 barriles -petróleo- diarios, cuando son necesarios al menos 8.000", señaló.

Denunció que en Cuba no funcionan hospitales, ni hay comida o agua y que los sistemas de producción agrícola están paralizados, lo que representa, ha subrayado, una "grave violación de derechos humanitario e internacional".

Por su parte, la diputada socialista Obdulia Taboadela expresó el rechazo de su partido a un bloqueo que "agrava las condiciones de vida del pueblo cubano" y a las decisiones arancelarias adoptadas el 29 de enero por EE.UU. al vulnerar el derecho internacional.

Desde la oposición conservadora, la diputada del Partido Popular (PP) Belén Hoyo acusó a los socialistas y a los partidos de izquierda de "blanquear" un régimen comunista en Cuba que "niega a su pueblo la pluralidad política y la alternancia en el poder".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El ultraderechista Carlos Flores (Vox) consideró que las sanciones a Cuba "convenientes o no son perfectamente pacíficas" y en consonancia con la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump.

El férreo bloqueo energético de EE.UU. sobre la isla va teniendo consecuencias en el abastecimiento de todo tipo de productos.

Los vehículos poco a poco desaparecen de las calles y los hospitales y las oficinas estatales están en servicios mínimos, mientras los apagones se extienden por horas en toda Cuba.