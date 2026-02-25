El DAX 40 sube un 0,76 % tras los resultados de empresas y Nordex se dispara

El índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort cerró con una subida del 0,76 % en 25.175,94 puntos.

La tendencia positiva de Wall Street y de las bolsas asiática también impulsó las compras en la renta variable alemana.

La confianza del consumidor bajó en Alemania en sus pronósticos para marzo pese a que parece que la economía alemana se recupera un poco, según el instituto de investigación GfK, pero los datos no tuvieron mucha repercusión en la negociación.

Tampoco la confirmación del crecimiento económico de Alemania del 0,3 % en el cuarto trimestre respecto al anterior.

Los inversores prestarán atención a los resultados del fabricante de chips estadounidense Nvidia, que podrían atemperar o intensificar el temor en torno a la inteligencia artificial.

Beiersdorf, que tiene la marca Nivea, entre otras, perdió un 3,7 %, hasta 105,65 euros, el fabricante de armamento Rheinmetall bajó un 2,5 %, hasta 1.682 euros, y la empresa de materiales de construcción Heidelberg Materials cayó un 0,4 %, hasta 199,90 euros, después de publicar su balance.

Fresenius, empresa de tecnología sanitaria, subió un 1,5 %, hasta 51,10 euros, después de presentar resultados que no convencieron como tampoco lo hicieron el martes los de su filial de servicios de diálisis Fresenius Medical Care.

La empresa de energía E.on ganó un 3,5 %, hasta 19,40 euros, después de presentar resultados, la de renovables RWE avanzó un 3,2 %, hasta 54,36 euros, y la de tecnología de energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, subió un 2 %, hasta 169,40 euros.