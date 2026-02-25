El déficit de la balanza comercial de El Salvador se redujo un 11,7 % en enero

Las cifras oficiales indican que el déficit pasó de 905,3 millones en enero de 2025 a 799,2 millones en 2026, una reducción de 106,1 millones de dólares.
Esta caída en el déficit comercial se vio impulsado por un incremento del 8,5 % en las exportaciones y una caída de las importaciones del 4,4 %, de acuerdo con los datos del BCR.
Las exportaciones pasaron de 515,7 millones en enero de 2025 a 559,4 en la actualidad, un incremento de 44,3 millones; mientras que las importaciones pasaron de 1.421 millones el año pasado a 1.358,6 millones en enero de 2026, con una caída de 62,4 millones.
Los principales productos que El Salvador importa son azúcar con 44,6 millones y camisetas con 34,9 millones, mientras que en las importaciones son los aceites de petróleo y gas de petróleo con 123,8 y 50,6 millones de dólares, respectivamente.
Estados Unidos sigue siendo el principal socio de El Salvador con la venta de 326,8 millones de dólares de bienes en este periodo y compra de 206,4 millones, lo que deja al país centroamericano con un déficit 120,4 millones en su relación comercial.
Por su parte, China es el segundo mayor vendedor de bienes a El Salvador con 315,6 millones en importaciones, pero no se cuela entre los primeros 10 compradores de mercancías, con lo que el déficit con China es de 314,7 millones de dólares.