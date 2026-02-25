El dengue en Panamá deja dos primeros muertos y los casos ascienden a 882

La Región Metropolitana, que incluye a la capital, y el distrito de San Miguelito suman la mayoría de casos con 315, y le siguen las provincias de Bocas del Toro, con 92 casos; Panamá Oeste, con 86 casos y Colón, con 83 casos.

Las tasas de incidencia demuestran que el grupo etario más afectado es el de 15 a 19 años, con una tasa de 18,2 casos por 100.000 habitantes, indicó el Minsa en un comunicado difundido en las últimas horas.

Panamá cerró 2025 con un total de 28 muertes por dengue, un 51,8 % menos que el año anterior (54), y 16.262 casos de la enfermedad, muy por debajo de los 32.361 de 2024, según las estadísticas oficiales.