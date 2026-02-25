El euro se cambia alrededor de 1,18 dólares ante la incertidumbre comercial y la Fed

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1795 dólares, frente a los 1,1781 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1784 dólares.

Por un lado, la incertidumbre sobre el comercio global desencadena ventas de dólares, pero el tono agresivo de la Fed frena esas ventas y apoya su cotización.

La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, dijo que será apropiado mantener los tipos de interés en el rango actual en EE.UU. durante algún tiempo.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, consideró que la política monetaria está "bien posicionada" para abordar los riesgos económicos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió en su discurso sobre el Estado de la Unión que los nuevos aranceles no requerirán aprobación del Congreso y que estudia aranceles globales temporales de un 15 %.

Actualmente se produce un cruce en los ajustes de los tipos de cambio de varias divisas y el cambio del dólar frente al yen repercute en la cotización del euro frente al dólar, según algunos analistas.

La yen tiene un margen limitado para recuperarse, incluso, si se realizan intervenciones para impulsar a la divisa, considera Societe Generale.

Si no mejoran las perspectivas económicas de Japón, el dólar no se va a depreciar mucho frente al yen.

El efecto de contagio en el mercado de divisas es relevante y la caída del dólar frente al yen fue importante para que el euro se apreciara frente al dólar en enero y, en menor medida, a comienzos de este mes, considera el estratega del mercado de divisas de UniCredit Roberto Mialich.

Pero en la medida que el dólar se ha apreciado de nuevo frente al yen, el euro se ha depreciado por debajo de 1,18 dólares.

El dólar debería caer por debajo de 150 yenes para que el euro supere los 1,20 dólares de nuevo, según Mialich.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1771 y 1,1808 dólares.