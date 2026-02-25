El excomisario europeo vetado por Estados Unidos pide defender la "independencia" de la UE

"No solo por mi caso (...) necesitamos asegurarnos y dejar claro a todos que, una vez más, nuestra legislación y nuestras normas siguen un proceso democrático muy estricto. Y, una vez más, debemos asegurarnos de mantener la independencia de nuestras instituciones y de nuestros organismos, independientemente de las interferencias", dijo Breton en una intervención ante el Parlamento Europeo.

Breton, que entre 2019 y 2024 impulsó la ley de servicios digitales (DSA), la de mercados digitales (DMA) o la ley de Inteligencia Artificial, pidió a sus sucesores que tengan en cuenta "el interés general de Europa" a la hora aplicar las normas.

El excomisario y otros cuatro ciudadanos europeos que trabajan en organizaciones que combaten la desinformación y el odio en internet tienen prohibida la entrada a Estados Unidos desde finales de diciembre del año pasado.

Washington les acusa de haber "liderado esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses a censurar, desmonetizar y suprimir opiniones estadounidenses con las que discrepan", según dijo entonces el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Breton afirmó que las normas digitales europeas, que obligan a las plataformas a combatir el contenido ilegal en internet y fomentan la libre competencia entre las tecnológicas, no se aplican "contra ningún país, sino por nosotros, por nuestros conciudadanos en Europa, por nuestros hijos, por nuestra democracia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El francés dijo que la Comisión Europea le ha ofrecido la posibilidad de sufragar una parte de los gastos de un abogado para defenderse ante la justicia estadounidense, pero consideró que esta "no es una cuestión legal", sino "política".

"Para mí, la cuestión es garantizar que se tenga una discusión al nivel político adecuado, como la que el presidente (francés, Emmanuel) Macron ha propuesto con el presidente Donald Trump, para garantizar que se corrija este malentendido".