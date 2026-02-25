El expresidente colombiano Andrés Pastrana rechaza vínculos con Epstein

"Tanto a mi esposa, hijas y nietas como a la opinión pública les he dejado siempre en claro que nunca tuve conocimiento ni relación alguna con los horribles delitos que hoy son justo motivo de escándalo mundial", aseguró el exmandatario en un mensaje de X.

Pastrana agregó que un colectivo de periodistas ha puesto "temerariamente en tela de juicio" su vida y su comportamiento al considerar inaceptables sus explicaciones sobre este caso.

El pasado 30 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó cerca de tres millones de documentos, 2.000 videos y 180.000 imágenes vinculadas al caso Epstein, quien falleció en 2019 en una cárcel de Nueva York mientras enfrentaba cargos por tráfico sexual de menores.

Pastrana figura en al menos 37 de esos archivos desclasificados. Entre ellos hay un intercambio de correos electrónicos de 2003 y 2004 entre el exmandatario colombiano y Ghislaine Maxwell, novia de Epstein condenada a 20 años de prisión por su participación en la trama de tráfico sexual.

En documentos publicados anteriormente, Pastrana aparece en una fotografía junto a Maxwell, abrazados y vestidos ambos con uniformes de piloto de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), y en los nuevos archivos también se mencionan comunicaciones en las que se coordinaban desplazamientos y reuniones en Nueva York.

"La vuelta en helicóptero por unos siete minutos en Tolemaida no es secreto de Estado", dijo Pastrana sobre la fotografía con Maxwell, aparentemente tomada en esa base militar del centro de Colombia.

En uno de los correos revelados, el expresidente colombiano mantiene una conversación con Maxwell sobre un supuesto viaje a Nueva York en un vuelo de Continental Airlines.

"Una vez más, muchas gracias y déjame saber (sobre los preparativos)", dice el exmandatario en un mensaje enviado el 19 de marzo de 2004.

Dos días después, Maxwell respondió a Pastrana: "He recibido tu correo. El conductor estará en la zona de equipajes con un cartel con tu nombre. Hazme saber si has recibido mi mensaje + si ya tienes la información del apartamento en el que te vas a quedar".

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, anunció este mes que presentará una denuncia penal contra Pastrana para que se investiguen las posibles conductas en las que pudo haber incurrido, tras conocerse estos documentos.