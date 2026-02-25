El FMI dice que el continuo aumento de la deuda pública en EEUU "sigue siendo preocupante"

Georgieva puntualizó que el informe preliminar presentado hoy, a cuenta de los intercambios con la autoridades estadounidenses, no tiene en consideración "las implicaciones" del fallo del Tribunal Supremo del país, que tumba buena parte de la política arancelaria del Gobierno Trump y aumenta la incertidumbre sobre la salud fiscal de la primera economía mundial, debido a que este se conoció hace apenas cinco días.

"Reconocemos que estos son acontecimientos importantes. Los estamos analizando. Analizaremos sus implicaciones económicas", aseguró la directora gerente, que remitió a la publicación del informe técnico completo de las consultas del artículo IV dentro de unas semanas y a la del próximo informe global de perspectivas (WEO) a mediados de abril, donde aseguró que habrá "más información al respecto".

El pasado viernes el máximo tribunal estadounidense consideró que los "aranceles recíprocos" que el Gobierno del presidente Donald Trump ha aplicado a la mayoría de sus socios comerciales en 2025 constituyen una implementación de impuestos y subraya que deben quedar anulados porque la potestad tributaria corresponde al Congreso, no al jefe del Estado.

Trump respondió activando un nuevo gravamen global del 10 %, abanderando en este caso una ley diferente que requiere que el Congreso dé su visto bueno para prolongar su implementación más allá de 150 días, aunque el mandatario aseguró ayer que no hará falta ninguna acción del legislativo para imponerlos, aumentando aún más la incertidumbre para socios comerciales y empresas afectadas.

Se estima que las autoridades aduaneras estadounidenses recaudaron más de 130.000 millones de dólares aplicando los aranceles que acaba de tumbar el Supremo, y varias grandes corporaciones que abonaron las tarifas han abierto ya causas judiciales para que les sean devueltos los importes.

"La buena noticia es que en 2025 el déficit federal disminuyó (se situó en el 5,9 % del PIB el año pasado, cuatro décimas menos que en 2024). Sin embargo, creemos que, si bien los cambios fiscales implementados en 2025 proporcionarán un modesto impulso a la actividad a corto plazo en 2026, también aumentarán el déficit", añadió la directora gerente.

Georgieva puntualizó que, pese a los vaivenes del primer año del segundo mandato de Trump y la "reorientación sistémica de la economía estadounidense" en la que se ha embarcado su Administración, la primera economía del mundo se mostró en 2025 notablemente dinámica y "boyante".

"El nivel de innovación, adaptabilidad y resiliencia" de EE.UU. "ha sido impresionante", subrayó Georgieva. El informe atribuye gran parte del desempeño de la primera economía mundial al fuerte impulso de la inversión en infraestructura para inteligencia artificial.

Al igual que en su último WEO de enero, el FMI mantiene su pronóstico de que EE.UU. crecerá alrededor de un 2,4 % este año y mantendrá un nivel de crecimiento robusto en 2027, al tiempo que espera que la inflación subyacente retorne a niveles en torno al 2 % a principios del año próximo.

El órgano prevé a su vez que el empleo crezca a menos de la mitad del ritmo observado en los cinco años anteriores a la pandemia ante la reducción del tamaño de la fuerza laboral motivado por las estrictas políticas migratorias del Gobierno Trump.

Sin embargo, dada la continua desaceleración del crecimiento poblacional en el país, la tasa de desempleo debería mantenerse cerca del 4 % en 2026-27, según la declaración del FMI.