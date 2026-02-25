El fundador de Shein defiende su modelo de negocio en una rara aparición pública

Xu intervino este martes en la Conferencia de Desarrollo de Alta Calidad de la provincia suroriental de Cantón como representante empresarial, informó el medio económico chino Yicai.

Durante su discurso, Xu destacó que Shein, que tiene la base de su producción en Cantón, ha mantenido un crecimiento sostenido y que en 2025 el valor de las exportaciones gestionadas a través de su plataforma superó los 100.000 millones de yuanes (unos 13.800 millones de dólares).

El directivo, citado por el medio, señaló que la empresa opera en más de 160 países y regiones y que se ha convertido en "uno de los tres mayores minoristas de moda" del mundo.

Recordó además que el Instituto Hurun situó a Shein en el noveno puesto mundial por valoración entre las empresas emergentes en su clasificación de 2025, con una estimación de 365.000 millones de yuanes (53.000 millones de dólares).

Xu atribuyó el rápido crecimiento internacional al modelo de cadena de suministro "digital y flexible", conocido como "pedidos pequeños y rápida reposición", que permite ajustar la producción a la demanda en ciclos de dos o tres semanas.

A su juicio, la "integración entre manufactura y servicios", junto con el uso de datos para transformar la demanda fragmentada en órdenes de producción, constituye la "clave de la competitividad" de Shein.

La intervención de Xu se produce en un momento en que Shein afronta investigaciones en países europeos como Francia, donde las autoridades iniciaron en los últimos meses una causa tras detectar en su plataforma la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil.

Además, este mes, la Comisión Europea abrió un procedimiento formal en virtud de la Ley de Servicios Digitales por el posible "diseño adictivo" de la plataforma, la falta de transparencia en sus sistemas de recomendación y la venta de artículos ilegales.

Shein ha asegurado que coopera "plenamente" con la Comisión, que ha reforzado la protección de los usuarios más jóvenes y que trabaja en el despliegue de mecanismos de verificación de edad.

En paralelo, la compañía mantiene abiertos desde hace meses planes de salida a bolsa, para lo cual baraja los parqués de Londres y Hong Kong.