El Gobierno de la India lanza una red de taxis que desafía el dominio de Uber

"El servicio funcionará bajo un modelo cooperativo donde los conductores pueden pagar 500 rupias (5,5 dólares) para convertirse en accionistas y obtener una parte de las ganancias", explicó el ministro de cooperación y de interior, Amit Shah, en un comunicado.

El ministro afirmó que el objetivo de Bharat Taxi, el nombre de la aplicación, "no es obtener grandes beneficios como una empresa privada", sino fortalecer la posición de los conductores.

La iniciativa respaldada por el Gobierno surge en medio de crecientes quejas de los conductores de Uber y su rival local Ola sobre cargos excesivos, tarifas bajas y altas comisiones.

Shah insistió en que la cooperación es el principio rector de esta aplicación y que, como una cooperativa no tiene un dueño único, "los conductores actuarán como propietarios", por lo tanto, las políticas de Bharat Taxi también serán decididas por ellos.

Un 20 % de las ganancias totales se quedará guardado en la cuenta de la aplicación para formar el capital (los fondos) de los conductores y conductoras. El 80 % restante se les ingresará directamente en sus cuentas bancarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante los primeros tres años, todas las ganancias se usarán exclusivamente para hacer crecer y expandir la aplicación. Una vez pasado ese tiempo, se empezará a aplicar la regla del reparto, el 20 % se quedará en la empresa y el 80 % irá al bolsillo de los conductores.

Bharat Taxi operará estableciendo una tarifa base por kilómetro basada en la viabilidad mínima de los conductores. El ministro explicó que este precio se calculará combinando el costo del vehículo, el consumo de gasolina y la ganancia mínima.

Uber y las empresas locales Ola y Rapido aún dominan el mercado de viajes compartidos en la India, pero hasta el momento no ha habido ningún rival respaldado por el Gobierno.

Shah afirmó que más de 250.000 conductores se han unido a Bharat Taxi, donde los clientes pueden reservar viajes a través de una aplicación móvil. Aunque actualmente solo está disponible en unos pocos estados, incluida Nueva Delhi, el Gobierno planea extender el servicio a todo el país en dos años.