El opositor venezolano Enrique Márquez agradece a Trump la invitación a su discurso anual

Márquez, excarcelado cinco días después de la captura estadounidense del presidente Nicolás Maduro en enero, expresó en la red social X su agradecimiento a la invitación "en nombre de todo un pueblo que sueña con prosperidad, justicia y democracia".

Aseguró que su "pensamiento y corazón" está con "los millones de migrantes venezolanos que hoy ven con optimismo la posibilidad de volver a su patria".

"Estamos comprometidos con Venezuela, dispuestos al trabajo conjunto y tolerante, en un país donde todos, sin excepción, somos necesarios y debemos trabajar unidos para alcanzar el anhelado cambio para todos", agregó.

Márquez apareció por sorpresa en el Capitolio en el transcurso del pronunciamiento de Trump ante la sesión conjunta del Congreso, donde defendió el operativo estadounidense que el pasado 3 de enero capturó a Maduro, que aguarda ahora juicio federal en Nueva York por narcoterrorismo y conspiración.

"Esta noche está con nosotros Alejandra González", anunció Trump mientras hablaba de la actual cooperación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "para impulsar extraordinarios avances económicos para ambos países y brindar nueva esperanza a quienes han sufrido tanto".

"Ella (Alejandra) creció en una familia venezolana muy unida y era especialmente cercana a su querido tío Enrique. Alejandra, me complace informarte de que tu tío no solo ha sido liberado, sino que también está aquí esta noche", exclamó Trump.

El mandatario invitó entonces al político al hemiciclo, donde se fundió en un abrazo con su sobrina, animado por los aplausos de los legisladores.

"Alejandra temía no volver a ver a su tío. También temía por su vida anterior. Pero desde la operación, hemos trabajado con los nuevos líderes, quienes han ordenado el cierre de esa vil prisión (el Helicoide) y han liberado a cientos de presos políticos", aseguró el gobernante, que añadió que hay más excarcelaciones "por venir".

Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025, tras participar en las elecciones presidenciales de julio de 2024 y cuestionar la victoria atribuida a Maduro por el Consejo Nacional Electoral (CNE), afín al chavismo.

El excandidato fue excarcelado el 8 de enero pasado, cuando el titular del Parlamento y hermano de la mandataria encargada, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un "número importante" de personas.