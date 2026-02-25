El Parlamento de Ecuador analiza una ley para prohibir redes sociales a menores de 15 años

El proyecto, que contempla reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, fue propuesto por la asambleísta oficialista Katherine Pacheco, quien este martes aseguró que se fortalecerá el marco jurídico vigente para garantizar el derecho de los menores a la dignidad, reputación, honor e imagen, especialmente frente a los riesgos existentes en las plataformas digitales.

La iniciativa busca ser una protección frente al acoso en línea, la violencia digital o la suplantación de identidad y plantea que las plataformas implementen mecanismos robustos de verificación de edad y que cancelen las cuentas de los menores.

"Se establecen sanciones severas, como multas de hasta el 5 % de la facturación local anual, para de esa manera asegurar el cumplimiento de la ley", indicó Pacheco.

Según estadísticas difundidas por la asambleísta, el 70 % de niñas, niños y adolescentes en Ecuador utiliza redes sociales, principalmente TikTok y WhatsApp, lo que incrementa su exposición a múltiples riesgos, dijo.

"No estamos hablando de casos aislados, compañeros. Uno de cada diez adolescentes ha sufrido ciberbullying. Esto significa que en un aula de clases promedio, al menos tres o cuatro estudiantes están siendo hostigados sistemáticamente a través de sus pantallas", añadió en la exposición del proyecto ante la comisión legislativa.

Pacheco indicó que, además, las denuncias por contacto con fines sexuales a través de medios electrónicos aumentaron de 22 en 2014 a 124 en 2024.

La ponente del proyecto dijo que esta prohibición no se extenderá a plataformas digitales que tienen fines exclusivamente educativos o que forman parte del plan escolar.

"Quiero que quede claro que no se está prohibiendo que el niño se exprese, se está restringiendo el uso de las plataformas cuyo diseño algorítmico y falta de la moderación real los convierte en entornos hostiles", afirmó Pacheco.

La asambleísta indicó que, de aprobarse estas reformas, Ecuador dejaría de ser "un espectador de los riesgos globales para convertirse en un referente internacional de protección a la niñez", como, dijo, ya lo han hecho países como Francia o Australia.

El proyecto seguirá analizándose en la comisión y deberá aprobarse en dos debates en el pleno del Parlamento antes de entrar en vigencia.