El petróleo Brent sube un leve 0,15 %, hasta 70,69 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, ganó 11 centavos de dólar respecto a la última negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, cuando acabó en 70,58 dólares.

La estabilidad observada hoy es interpretada por los analistas con un doble argumento. En primer lugar, se aleja la posibilidad de un ataque estadounidense contra Irán, que supondría una considerable disrupción del tráfico por el estrecho de Ormuz.

Además, los inventarios de crudo estadounidense, que subieron la pasada semana hasta los 16 millones de barriles, según datos de la Administración de Información Energética, superaron levemente las expectativas.