El presidente de los Comunes avisó a la policía del presunto plan de huida de Mandelson

Mandelson fue arrestado el lunes por agentes de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), que investigan unas denuncias de que el político laborista llegó en su día a pasar a Epstein información sensible del Gobierno cuando era ministro de Comercio.

El político, arrestado por conducta indebida en cargo público, fue puesto en libertad condicional horas después.

El bufete de abogados Mishcon de Reya, que lo representa, dijo el martes que los agentes procedieron a arrestar a Mandelson por "las presunciones sin fundamento de que estaba preparándose para dejar el país y establecer su residencia permanente en el extranjero".

En una declaración a la Cámara de los Comunes, Hoyle dijo que los diputados estaban al tanto de los comentarios en los medios de comunicación sobre el arresto de Mandelson.

"Para evitar cualquier especulación inexacta, me gustaría confirmar que, tras recibir la información que consideré relevante, la transmití a la Policía Metropolitana de buena fe, como es mi deber y responsabilidad. Es lamentable que esto haya terminado rápidamente en los medios", explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dado que se trata de una investigación en curso, Hoyle añadió que no era apropiado que él hiciera más comentarios.

Según los medios, las fuerzas del orden tenían indicios de que Mandelson tenía lista su partida a las Islas Vírgenes, territorio británico en el Caribe al sureste de Puerto Rico.

El exministro, figura clave del laborismo en los pasados años noventa y en la primera década del 2000, deberá volver a la comisaría si se formulan cargos formales en su contra.