El primer gran viaje elegido por León XIV: Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial

Cuatro países africanos que nunca visitó Francisco, en un nuevo intento del actual papa de seguir el camino de Bergoglio pero con un estilo y mensajes propios: el último viaje papal a África fue hace más de tres años, en febrero de 2023, cuando el papa argentino visitó la República Democrática del Congo y Sudán del Sur.

Se trata además de una peregrinación de 10 días, duración que acerca este viaje de León XIV al que realizó Juan Pablo II a África en 1985 cuando recorrió siete países en once días, según recuerdan hoy medios vaticanos.

El agustiniano León XIV ya había adelantado su deseo de visitar Argelia, la patria de san Agustín, por lo que además de la capital también acudirá a Annaba, la antigua Hipona y no sólo para visitar los lugares de la vida del santo sino también para continuar el discurso de diálogo y construcción de puentes entre cristianos y musulmanes que ya comenzó en Turquía y Líbano.

“La figura de san Agustín ayuda mucho como puente, porque en Argelia es muy respetado como hijo de la patria”, destacó Robert Prevost hace unos meses, en la rueda de prensa de regreso de su primer viaje.

A la espera de que se concreten las agendas de este viaje, otra posible etapa en Argelia sería el santuario de Tibhirine, como explicó durante un encuentro con medios François Vayne, periodista y autor del libro 'Tibhirine Vive, l'eredità dei monaci martiri in Algeria' ('Tibhirine Vive, la herencia de los monjes mártires en Argelia'), dedicado a los monjes secuestrados y asesinados en 1996 que se hicieron famosos mundialmente por 'Des hommes et des dieux' ('De dioses y hombres'), película francesa dirigida por Xavier Beauvois.

Otra posibilidad es una parada en la Basílica de Notre Dame d'Afrique en Argel, símbolo del diálogo entre cristianos y musulmanes. Los lugareños la llaman "Lalla Myriem" y también es frecuentada por musulmanes, quienes tienen una gran reverencia por la figura de la Virgen María.

En Argelia, con una población de 48 millones de habitantes, prácticamente todos musulmanes suníes, la Iglesia católica cuenta con aproximadamente 6.000 fieles.

León XIV también viajará a Angola y Camerún, naciones africanas que también visitó Benedicto XVI en marzo de 2009.

En Angola se encontrará un país de mayoría cristiana, pues el 44 % de sus 36 millones de habitantes se declaran católicos y el 35 % evangélicos. Allí visitará la capital, Luanda, para conmemorar los 450 años de la ciudad.

La etapa en Camerún ha sido la más complicada de organizar, sobre todo después de las protestas tras las elecciones del pasado octubre que volvió a ganar el actual presidente Paul Biya, de 93 años, y quien lleva en el poder desde 1982. Juan Pablo II visitó este país en 1985 y Benedicto XVI en 2009.

León XIV expresó en noviembre pasado su profunda preocupación por el secuestro de sacerdotes y estudiantes en las regiones de habla inglesa y pidió que las iglesias y las escuelas sigan siendo lugares seguros.

Un 38 % de los 30 millones de habitantes de Camerún son católicos y un 25 % cristianos de otras denominaciones. Casi un 20 % son musulmanes y un 16 % practican religiones tradicionales.

La última etapa del viaje africano de Robert Prevost será Guinea Ecuatorial, que lleva 44 años sin recibir la visita de un papa. En este país el español sigue siendo el idioma oficial, de manera que el papa, que vivió más de 20 años en Perú, podrá expresarse en español.

Con 1,8 millones de habitantes de mayoría cristiana, León XIV encontrará allí el régimen de Teodoro Obiang Nguema, en el poder desde 1979 (el mandato más amplio de un presidente a nivel mundial), al que organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Departamento de Estado de EE.UU acusan de sistemáticas violaciones de los derechos humanos.

A sus 83 años, Obiang ya recibió en 1982 a Juan Pablo II.