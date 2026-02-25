El sobrino de Matilde Muñoz dice que quedan "satisfechos" con la condena por su asesinato

"Con el dolor por el cruel asesinato de nuestra maravillosa Mati, hubiéramos esperado la cadena perpetua o la pena capital, pero siendo realistas y sabiendo que la Fiscalía pedía 18 años, y que el juez no ha rebajado nada, nos damos por satisfechos, teniendo en cuenta el infierno que supone una cárcel en Indonesia", indicó en un mensaje.

El tribunal de Mataram (Lombok) condenó este miércoles a 18 años de cárcel a Suhaeli -alias Eli- y Heri Ridwan -alias Geri- por el asesinato premeditado de Muñoz en su habitación del hotel Bumi Aditya de Lombok la madrugada del 2 de julio de 2025. Ambos eran un empleado y un extrabajador del establecimiento.

El juez, Kelik Trimargo, consideró hoy en la lectura de la sentencia que el crimen había quedado "probado" y que los condenados, presentes en la sala, actuaron "conscientemente y sabiendo que sus acciones violaban la ley".

"Esto llega a su fin", dijo Vilariño, quien afirmó que su tía deja un "recuerdo imborrable" por su "espíritu aventurero e independiente".

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Lombok y consideraba el Bumi Aditya su "casa" en la isla, según sus seres queridos.

La mujer era recordada en Lombok como "una mujer muy cálida", "sonriente" y "amable", dijeron a EFE personas de su entorno el pasado septiembre. Muñoz acostumbraba a recorrer la isla en motocicleta y a nadar por las mañanas en una playa cercana, donde fue hallado su cuerpo el 30 de agosto.

Tanto Vilariño como su amiga Olga Marín Calonge interpusieron en julio de 2025 denuncias por su desaparicion en Alcalá de Henares (Madrid) y Sant Feliu de Guixols (Gerona), respectivamente.

La Policía indonesia comenzó a investigar la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, tras recibir una notificación por parte de la Policía Nacional de España y después de que la Embajada española en el archipiélago solicitara ayuda para su búsqueda.

El sobrino de Muñoz agradeció a las "increíbles amigas" de su tía, "repartidas por todo el mundo", sus esfuerzos para encontrar a Matilde, así como al resto de su familia y a las autoridades españolas.