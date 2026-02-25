El Supremo logra mayoría para condenar a autores intelectuales de matar a Marielle Franco

El voto de Cármen Lúcia Antunes fue el tercero a favor en una sala de cuatro jueces, con lo que aseguró la mayoría para condenar a los cinco acusados de planificar, ordenar y encubrir este crimen de gran impacto nacional e internacional.

Según la magistrada, João 'Chiquinho' Brazão, exdiputado federal, y su hermano Domingos Brazão, consejero del Tribunal de Cuentas de Río, "lideraban" una organización criminal armada dedicada a la ocupación y la explotación ilegal de tierras en comunidades pobres de la zona oeste de Río.

Antunes respaldó así la tesis del relator del caso, Alexandre de Moraes, quien aseguró que los Brazão fueron los "mandantes" del asesinato a tiros de Franco y su chófer, Anderson Gomes, la noche del 14 de marzo de 2018, mientras circulaban por el centro de Río.

Para la jueza, Franco era "una mujer negra que comenzó a incomodar" los intereses de este grupo, que contó con la colaboración de los otros tres reos: Rivaldo Barbosa, exjefe de la Policía Civil de Río; Ronald Paulo Alves, expolicía militar; y Robson Calixto Fonseca, conocido como 'Peixe', "hombre de confianza" de los Brazão.

"Quisieron dar un basta (...) La actuación de los acusados está perfectamente comprobada", apuntó Antunes, la única mujer de los diez jueces que hoy integran el plenario del Supremo brasileño.

En línea con Antunes, Cristiano Zanin, el segundo en votar, también acompañó integralmente las tesis del juez instructor De Moraes.

Así, los tres votaron por condenar a los Brazão por los delitos de "organización criminal armada, doble homicidio calificado y tentativa de homicidio", ya que en el atentado sobrevivió Fernanda Chaves, en la época asesora de Franco.

A Robson Calixto Fonseca, por organización criminal armada; a Ronald Paulo Alves, por los homicidios; y a Rivaldo Barbosa, por obstruir las investigaciones.

Aún falta por conocerse el voto del presidente de la sala, Flávio Dino, aunque en cualquier caso no afectará al resultado final.

Concluidas las exposiciones de los cuatro magistrados, decidirán entonces qué pena imponen a cada uno de los condenados.

El fallo, sin embargo, no será firme, pues aún cabe recurso ante el mismo tribunal.