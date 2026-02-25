Empresarios de Perú piden mantener políticas de comercio y turismo ante cambio de Gobierno

Este martes, Balcázar nombró a su nuevo gabinete de ministros y aunque ratificó en sus cargos a seis ministros del anterior Gobierno, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) fue una cara nueva, José Fernando Reyes.

"Consideramos importante que se mantengan los equipos técnicos que vienen desempeñando funciones en el Mincetur, así como la continuidad de las negociaciones internacionales, estrategias de promoción, compromisos comerciales y programas sectoriales actualmente en ejecución", sostuvieron los gremios en un comunicado.

En este sentido, indicaron que muchas de las iniciativas en curso responden a procesos técnicos de mediano y largo plazo que requieren previsibilidad, coherencia y estabilidad, y un cambio de equipos o de lineamientos en esta etapa podría generar incertidumbre, afectar la confianza de los agentes económicos y debilitar los avances logrados con el esfuerzo conjunto de los sectores público y privado.

Agregaron que el comercio exterior y el turismo "son pilares esenciales para la generación de empleo formal, divisas, descentralización productiva y crecimiento sostenible".

"Reafirmamos nuestra plena disposición para continuar trabajando de manera coordinada con el Mincetur, a fin de contribuir a que esta transición se desarrolle con responsabilidad y orientada a velar por los intereses del país", concluyeron.

Los firmantes del comunicado son la Asociación de Exportadores de Perú (Adex), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), Perucámaras, y la Plataforma Nacional Gremios Mipymes.

Balcázar asumió la Presidencia interina del país andino la noche del 18 de febrero tras la destitución de su predecesor, el derechista José Jerí, que fue cesado por el Congreso presuntos tráficos de influencia.

Aunque este fin de semana el Ejecutivo anunció que el primer ministro sería el economista y excandidato presidencial Hernando de Soto, finalmente juró al cargo la economista Denisse Miralles, quien ejercía como ministra de Economía y Finanzas desde octubre de 2025.