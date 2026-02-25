Encuentran actas de sesiones secretas del Gobierno de facto durante la dictadura uruguaya

Así lo informó en una conferencia de prensa el presidente de la Cámara de Representantes de Uruguay, Sebastián Valdomir, quien detalló que 12 cajas encontradas en la sede del Poder Ejecutivo contienen actas del Consejo de Estado que funcionó en ese momento.

Señaló que las cajas estaban "camufladas" en el archivo de la Cámara de Representantes junto con otras actas y "pasaron desapercibidas" porque no se tenía conocimiento de que su contenido estaba relacionado con ese período histórico.

Asimismo, afirmó que aún no se conoce el contenido de los sobres que hay dentro de estas, ya que se está haciendo un inventario, al que le seguirá un proceso de digitalización para que los archivos estén a disposición del público.

Solo en una de esas cajas, adelantó Valdomir, se hallaron venias de destitución y de designación de funcionarios públicos y también de ascensos de militares.

"También hay un conjunto de información con discusiones políticas que esta gente prefirió mantenerlas en sesiones reservadas", añadió el legislador del oficialista Frente Amplio.

"Hasta ahora esa documentación había permanecido en sobres lacrados. Entendemos que como organismo civil de la dictadura puede tener información que, tal vez, puesta en un contexto más amplio, aporte información sobre investigaciones de violaciones a los derechos humanos que se cometieron en esa época", subrayó Valdomir.

Sugirió, por otra parte, que existe la posibilidad de que en otras secciones del Palacio Legislativo haya otros archivos secretos vinculados a la época.

"De hecho, una de las búsquedas que hasta ahora no hemos logrado llevar a cabo, la hemos buscado pero no hemos accedido, es a la vieja carpeta de la comisión investigadora del escuadrón de la muerte, que sesionó en el año 1972 y que fue sustraída de los archivos del Poder Legislativo en diciembre del año 1973 y que hasta ahora no ha vuelto a aparecer", ejemplificó.

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, acompañó a Valdomir durante este anuncio y dijo creer que estos archivos son "un aporte en el camino hacia la verdad y la justicia".

"Se han tomado los recaudos para proteger esta información y pasarla a los formatos adecuados para ponerla a disposición de la ciudadanía. Creemos que es un aporte importante a la transparencia y a la profundización de la democracia", manifestó.