Española ACS ganó casi un 15 % más en 2025, impulsada por su filial estadounidense Turner

Según las cuentas de la compañía, remitidas este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el supervisor bursátil español, la cifra de negocio ascendió hasta los 49.848 millones, un 19,73 % más, apoyado por Turner, que registró un crecimiento en ventas del 34 % pese a la devaluación del dólar, que imposibilitó que ese aumento fuera mayor.

Por su parte, el beneficio bruto de explotación (ebitda) se incrementó durante el ejercicio un 25 %, hasta los 3.070 millones de euros.

Asimismo, la cartera de proyectos de la empresa española es de 92.858 millones de euros, un 5,3 % superior, mientras que el grupo mantiene una caja neta de 17 millones de euros.

La compañía, con una importante presencia internacional, subraya que el beneficio neto ordinario, que excluye los resultados extraordinarios en ambos ejercicios, se incrementó en un 25 %, al situarse en los 857 millones.

Los ingresos de ACS se desglosan en un 63 % procedentes de Estados Unidos y Canadá, un 18 % de Australia, un 8 % de España, un 7 % del resto de Europa y un 4 % del resto del mundo.

El grupo subraya que Turner mostró un crecimiento de ventas del 34 %, impulsado por el buen comportamiento orgánico, fundamentalmente en los sectores de centros de datos, salud, deportes y educación, y por la contribución de Dornan Engineering, la firma irlandesa adquirida en 2024.

No obstante, ACS también destaca que las ventas del área de Ingeniería y Construcción del grupo -en la que operan Hochtief I&C, Dragados y FlatironDragados- aumentaron un 11,6 %, impulsadas por la actividad en los segmentos de alto crecimiento.

En infraestructuras, donde operan Abertis e Iridium, el grupo consiguió 158 millones de euros de beneficio. ACS incide en el crecimiento de Iridium, que avanzó un 45 %.