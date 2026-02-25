Etiopía defiende ante Herzog la solución de dos Estados para Israel y Palestina

"Etiopía apoya firmemente la solución de dos Estados, donde israelíes y palestinos convivan en paz", afirmó Taye tras recibir en Adís Abeba a Herzog, que se encuentra de visita oficial en el país africano.

El mandatario etíope no precisó si trataron la situación en la Franja de Gaza, para la que EE.UU. anunció el pasado mes la segunda fase de su plan de paz, que contempla la reconstrucción de ese territorio palestino y el desarme del grupo islamista Hamás, entre otros aspectos.

La solución de dos Estados contempla el establecimiento de un Estado Palestino soberano, independiente y viable que viva lado a lado con Israel en paz y seguridad, un concepto cuestionado por varios integrantes del Gobierno de coalición israelí de Benjamin Netanyahu.

Taye agregó que abordó con Herzog los "lazos históricos y culturales" de ambas naciones y destacó que "la comunidad Bete-Israel (judíos etíopes) es un puente vital entre nuestros países".

El presidente israelí también se entrevistó con el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, para analizar el aumento de su cooperación regional en "áreas de mutuo interés", informó ese mandatario etíope en su cuenta de la red social X.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Herzog detalló en la misma plataforma que hablaron sobre reforzar su cooperación bilateral en materia de innovación, ciencia, tecnología, agricultura, seguridad alimentaria, agua y energía, además de promover una cooperación regional "en beneficio de ambos pueblos".

El jefe de Estado hebreo subrayó también los continuos esfuerzos de Israel para "profundizar sus lazos" con los países de África.

"Etiopía es una nación muy importante en el continente africano y ha sido un socio clave del Estado de Israel durante décadas. Espero que podamos continuar nuestra cooperación en un espíritu de paz regional, solidaridad y buena voluntad", añadió Herzog.

Etiopía es un aliado clave en la región del Cuerno de África para Israel, que ha sido durante años uno de los proveedores de asistencia militar más fiables del país africano.

Israel busca también reafirmar su influencia en la región, después de convertirse a finales del pasado diciembre en el primer país en reconocer la independencia de la región secesionista de Somalilandia en la vecina Somalia, lo que provocó un amplio rechazo internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea.