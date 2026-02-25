Exdirigente karabají condenado en Bakú no recurrirá su condena por falta de fe en Justicia

Según los familiares de Vardanián, esa decisión no significa que el político acepta el veredicto o que renuncia a la defensa.

Simplemente, agregaron, Vardanián no quiere "legitimar un proceso" que representa una "farsa".

"Solo tiene sentido recurrir (una condena) cuando existe la oportunidad de corregir los errores del tribunal de primera instancia", indicaron y aseguraron que en Azerbaiyán esa posibilidad no existe.

En un mensaje publicado el 17 de febrero, poco después de que saliera a la luz la condena de 20 años de Vardanián, sus familiares afirmaron que "tras la detención infundada de Rubén hace 874 días, quedó claro que el resultado de ese juicio estaba predeterminado".

A la vez, agregaron que durante todo ese tiempo, las autoridades azerbaiyanas “no han presentado pruebas sobre ninguno de los cargos que se le imputan”.

“Las audiencias se celebraron a puerta cerrada y en condiciones incompatibles con los estándares de un juicio justo, no solo según el derecho internacional, sino incluso según la legislación azerbaiyana”, lamentaron.

El pasado 5 de febrero, la Justicia azerbaiyana condenó a cadena perpetua a varios dirigentes karabajíes, incluyendo al expresidente Araik Harutiunián; el exministro de Defensa Levón Mnatsakanián; el exministro de Exteriores David Babaián; el expresidente de Parlamento karabají David Ishjanián, así como el comandante adjunto del Ejército David Manukián.

A su vez, los exlíderes de la república, Arkadi Gukasián y Bako Sahakián, fueron condenados a 20 años de prisión debido a que tienen más de 65 años, circunstancia que no permite condenarlos a perpetua.

La Justicia azerbaiyana acusó a los exdirigentes karabajíes de delitos como financiación de terrorismo, asesinatos, torturas y toma ilegal de poder, entre otros. Vardanián, en particular, fue acusado de 40 cargos, incluidos crímenes de lesa humanidad.

Ninguno de los acusados ha reconocido su culpa, mientras Amnistía Internacional indicó en un comunicado que la serie de condenas contra exlíderes de Nagorno Karabaj, que "culminó con la sentencia contra Rubén Vardanián, es una auténtica farsa".

La ONG asegura que solicitó información a Bakú tanto sobre el juicio, como sobre las pruebas que inculpaban a los acusados, pero nunca recibió una respuesta.

La república de Nagorno Karabaj, creada en 1991 tras un referéndum apoyado por el 99,98 % de la población, fue disuelva el 1 de enero de 2024, pocos meses después de una operación militar de Azerbiayán en ese enclave separatista.