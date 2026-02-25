Francia aboga por un "diálogo exigente" con Cuba y critica su postura sobre Ucrania

Las declaraciones de Barrot se produjeron en una sesión en el Senado francés cinco días después de entrevistarse en París con el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante su gira por varios países europeos para abordar la situación económica y social en la isla y las perspectivas de estabilización.

"Francia considera que no es mediante la presión máxima ni mediante los embargos -que denuncia cada año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas- como pueden hallarse soluciones en Cuba, sino a través de un diálogo exigente con las autoridades cubanas", sostuvo el ministro francés.

Barrot demandó a La Habana que se comprometa "sinceramente en el diálogo" y que se abra "en el plano económico y en el plano democrático", respetando "una serie de derechos fundamentales".

El ministro de Exteriores francés lamentó que Cuba no haya apoyado una reciente resolución propuesta por Ucrania en la Asamblea General de la ONU, teniendo en cuenta -según Barrot- las declaraciones de las autoridades cubanas sobre el respeto a "los principios de integridad territorial y del derecho internacional".

"Lamento profundamente que no hayan apoyado ayer, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la resolución presentada por Ucrania que apelaba exactamente a esos mismos principios", indicó Barrot.