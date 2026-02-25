Grecia planea prohibir el acceso a las redes sociales a todos los menores de 15 años

El Gobierno griego planea presentar al Parlamento el correspondiente proyecto de ley a principios de marzo y se espera que este sea aprobado hasta mediados del mismo mes gracias a la mayoría absoluta en la cámara de la conservadora Nueva Democracia, partido del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, informó este miércoles la emisora privada MEGA.

La herramienta principal para implementar la prohibición será la aplicación estatal 'Kids Wallet' que ya está en funcionamiento y a través de la cual todos los padres tienen la opción de vigilar las actividades de los hijos en internet e incluso prohibir su acceso a redes sociales y otros sitios en línea.

Este sistema ya está funcionando para evitar que los menores compren tabaco y alcohol.

Instalada en los dispositivos de padres e hijos, la aplicación genera un código de barras que permite conocer la edad del comprador de esos productos.

Un sistema similar se aplicaría para prohibir, ahora universalmente y de manera obligatoria el acceso a redes sociales a todos los menores de 15 años.

Con este proyecto de ley, lo que cambia es que el 'Kids Wallet' se convierte prácticamente en ley del Estado, señaló este miércoles Nikos Vasilakos, experto del Departamento contra Crímenes Electrónicos de la Policía griega.

En este sentido, los padres estarán a partir de ahora obligados a instalar la aplicación en los móviles de sus hijos menores de 15 años y conectar la cuenta del niño con la suya a través de la plataforma oficial del Estado en línea gov.gr., explicó Vasilakos.

El experto recalcó además que para que la reforma se aplique en la práctica se impondrán controles en las escuelas en los que se pedirá a los alumnos que traigan sus móviles y muestren la aplicación instalada y activada.

El Gobierno griego ha señalado que la iniciativa también incluye filtros especiales para proteger a los menores de la exposición a plataformas peligrosas como las de apuestas, de citas en línea y sitios de contenido sexual.

Con todo, aún quedan ciertas cuestiones sobre la aplicación de la medida y su escrutinio judicial en caso de que haya padres que impugnen la medida por motivos de libertad de expresión.