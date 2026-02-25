Guatemala registra un aumento del 75 % en casos de sarampión en una semana

Esta cifra hasta el 24 de febrero representa un aumento del 75,4 % en comparación con los 358 contagios contabilizados apenas siete días antes, el 17 de febrero.

En términos nominales, el sistema de salud detectó 270 nuevos casos en una sola semana, lo que evidencia una propagación constante desde que se originó el brote en diciembre pasado durante una actividad religiosa masiva en el municipio de Santiago Atitlán, en el departamento (provincia) de Sololá.

Aunque el virus surgió en el oeste del país, el departamento de Guatemala —que incluye la capital— se convirtió en el epicentro actual al concentrar 281 casos (el 44,7 % del total), según los registros del Mspas.

Sololá se mantiene como la segunda región más afectada con 122 casos, seguida por Huehuetenango (noroeste) con 39 y Escuintla (sur) con 32.

Actualmente, el virus tiene presencia en el 95 % del territorio nacional y Suchitepéquez es la única provincia que permanece sin reportes oficiales.

El análisis epidemiológico por edades reveló que el grupo de población de entre 20 y 29 años encabeza las estadísticas con 220 contagios (35 %), seguido por el rango de 15 a 19 años con 88 casos.

No obstante, al Ministerio de Salud le preocupa la detección de 36 menores de un año, quienes por su edad aún no han recibido la primera dosis de la vacuna SPR (contra sarampión, parotiditis —paperas— y rubeola).

El Mspas mantiene una estrategia de "vacunación de bloqueo" para interrumpir la transmisión y recordó que el último gran brote en el país ocurrió en 1990.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) dijo el pasado 3 de febrero en una "alerta epidemiológica" que "el marcado incremento de casos de sarampión en la Región de las Américas durante 2025 y el inicio de 2026, constituyó una señal de alerta que requiere una acción inmediata y coordinada por parte de los Estados Miembros", instó a reforzar la vigilancia y la vacunación de rutina.

De acuerdo con la OPS, en el 2025 se registraron en el continente 14.891 casos de sarampión, incluyendo 29 muertes.

México, fronterizo con Guatemala, acaparó en el 2025 la mayoría de casos, 6.428 incluyendo 24 muertes; seguido de Canadá con 5.436 contagios y dos defunciones, y Estados Unidos de América con 2.242 casos y tres fallecimientos.

Antes de que comenzara la vacunación masiva en 1980, el sarampión mataba a 2,6 millones de personas al año en todo el mundo, 12.000 de ellas en las Américas, recuerda la OPS.