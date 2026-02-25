Iberdrola gana un 12 % más en 2025 y alcanza el récord de 6.285 millones de euros

Según informó este martes la multinacional, dedicó a inversiones 14.460 millones de euros (16.629 millones de dólares).

Alcanzó un ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 16.592 millones de euros (19.578 millones de dólares), un 1,5 % menos que en 2024.

La compañía explica que el ebitda ajustado de 2025 ascendió a 15.680 millones de euros (18.502 millones de dólares), un 3 % más que el año anterior debido al fuerte desempeño operativo del negocio de redes derivado de una mayor base de activos regulados y una mejora de los marcos regulatorios.

La contribución del negocio de generación renovable y clientes disminuyó un 10 %: la mayor capacidad instalada, más de 2.700 megavatios (MW) y la mayor producción (5,9 %) -donde destaca el repunte del 39 % de la eólica marina- no compensan los menores precios en España y en Reino Unido ni el impacto no recurrente por los mayores costes por servicios auxiliares en la península Ibérica.

Por otra parte, la eléctrica apunta que el beneficio neto ajustado se situó en 2025 en los 6.231 millones de euros (7.352 millones de dólares), un 10,3 % más, una vez excluidos la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y el reconocimiento de costes pasados en EE.UU.

También incluye ajustes negativos en el negocio de generación renovable y clientes y el impacto del "capital allowance" en Reino Unido.

Por su parte, la deuda neta se redujo hasta los 50.200 millones de euros (59.236 millones de dólares), mientras que la generación de caja creció hasta los 12.811 millones de euros (15.117 millones de dólares), un 8,2 % más.

En Estados Unidos, Iberdrola señala que la interconexión entre este país y Canadá está plenamente operativa; mientras que en Brasil se produjo la aprobación regulatoria de la renovación de las concesiones de distribución por 30 años más.

Respecto a México, Iberdrola completó en febrero de 2024 la venta de 12 centrales de ciclo combinado, y a fecha de 31 de julio de 2025 anunció la venta del resto de su negocio en el país por 4.200 millones de dólares. El acuerdo recibió las aprobaciones regulatorias y se prevé cerrarse en la primera mitad de 2026.

A cierre de diciembre de 2025, Iberdrola mantiene la presencia en México con 1.232 MW de capacidad instalada renovable, 1.166 MW de ciclos combinados y 202 MW de cogeneración, según recoge el informe publicado hoy.