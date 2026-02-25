IICA destaca proyecto de desarrollo productivo y sostenible en región amazónica de Ecuador

En articulación con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de Ecuador, el IICA explicó que trabajó bajo un enfoque de sostenibilidad ambiental y desarrollo humano la potencialidad para la exportación, con productos locales como cacao, palmito, café, guayusa, paiche, pitahaya y canela, entre otros.

"Hemos visto muchos productores que han mejorado sus procesos, pero el objetivo no es solo aumentar la producción, sino cuidar la Amazonia y cuidar a las personas que viven en este territorio", afirmó en un comunicado el representante del IICA en Ecuador, Renzo Galgani.

Según las autoridades, los resultados fortalecieron capacidades locales, mejoraron procesos productivos y promovieron el intercambio de conocimientos, apuntando a una Amazonia más organizada y preparada para competir en mercados diferenciados dándole valor agregado a los productos.

El representante de la Asociación Kallari, Gerson Andi, una de las organizaciones beneficiadas por el proyecto, manifestó que el acompañamiento les permitió consolidar espacios de comercialización.

"Gracias al apoyo pudimos fortalecer la parte de comercialización, nuestro espacio, nuestra tienda y esto ha permitido que nuestros productos se hayan vendido en una gran cantidad", expresó.

Con la iniciativa se logró la implementación de 32 planes en organizaciones locales, el acompañamiento técnico a 160 a socios de organizaciones productivas, la capacitación a 290 funcionarios y 106 emprendedores en gestión de la innovación, la formación de 30 auditores internos, así como la participación de 100 productores en programas de pasantías agropecuarias.

Para el IICA, el desafío futuro será escalar estos resultados, consolidar la conexión con mercados diferenciados y proyectar a la Amazonia ecuatoriana hacia escenarios internacionales, manteniendo como eje central la conservación del territorio y el bienestar de sus comunidades.