Irlanda presenta su primer plan nacional de seguridad marítima

El nuevo plan permitiría que buques franceses y británicos patrullen las aguas irlandesas en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas y de cara, asimismo, a velar por la seguridad cuando, por ejemplo, Dublín asuma la presidencia europea en el segundo semestre de 2026, según declaró hoy la ministra de Exteriores y de Defensa, Helen McEntee.

"Existe un contexto político en constante cambio y creo que todos lo sabemos. Por primera vez, y durante los últimos cuatro años, estamos siendo testigos de una guerra que tiene lugar en el continente europeo", señaló McEntee a bordo del buque LÉ Samuel Beckett.

La ministra citó amenazas emergentes como las de "las guerras híbridas y las flotas oscuras", en referencia a Rusia, así como un aumento de los ciberataques, cuestiones de seguridad ante las que Irlanda, reconoció, no está preparada.

"Esta no es solo una prioridad para Irlanda. Es una prioridad para todos los Estados miembros europeos, para que cada país aumente y refuerce el trabajo en materia de seguridad y defensa", subrayó McEntee al detallar este nuevo plan quinquenal.

Uno de sus aspectos clave, señaló, es el fortalecimiento de las asociaciones regionales, "particularmente con nuestros vecinos más cercanos en el Reino Unido y Francia".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La estrategia prevé también que la República de Irlanda establezca vínculos con la Fuerza Conjunta Expedicionaria (JEF, en inglés) que lidera el Reino Unido y que integran también países nórdicos y bálticos, pero que no forma parte de la OTAN.

El documento presentado por McEntee contiene seis objetivos básicos, entre los que destacó la defensa del dominio marítimo del Estado y proyección de la infraestructura marítima crítica de Irlanda, incluidos los cables submarinos, de gran importacia ecnómica para el país.

En general, la oposición ha acogido positivamente el plan, pero exige que no socave la tradicional neutralidad de Irlanda.