Islandia iniciará próximamente los preparativos para referéndum sobre la adhesión a la UE

El anuncio se produjo durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro polaco, Donald Tusk, tras un encuentro bilateral en el que ambos mandatarios analizaron el futuro del proyecto europeo y la situación de seguridad en el continente.

Frostadóttir explicó que, durante los próximos meses, su gobierno trabajará activamente en la preparación de esta consulta.

"Los preparativos para un referéndum sobre la posible reapertura de las negociaciones de adhesión de Islandia a la UE comenzarán próximamente. Los islandeses desean una mayor integración con Europa, con respeto para su identidad distintiva y su singularidad como nación", dijo la mandataria.

"Ya tenemos mucho que ofrecer. Sin embargo, sobre todo, quiero destacar que nos une el respeto por la singularidad de cada país europeo, así como el espíritu de colaboración", enfatizó la primera ministra.

Asimismo, Frostadóttir puntualizó que, al no ser un país continental y no contar con las mismas fronteras que los países de la UE, Islandia posee "un entorno geopolítico específico que debe ser tenido en cuenta en cualquier proceso de negociación".

Por su parte, el primer ministro polaco celebró los planes de celebrar el referéndum y manifestó su firme apoyo a la integración de Reikiavik en la comunidad europea.

Tusk señaló que el caso de Islandia es un ejemplo claro de cómo la Unión Europea "sigue siendo atractiva para muchos países", lo que "desmiente las tesis que sugieren una supuesta desintegración del bloque".

"Islandia demuestra que Europa perdura. Porque Islandia también es Europa", afirmó el jefe del Ejecutivo polaco, quien añadió que le complacería enormemente que Islandia y también Noruega formaran parte de "la misma comunidad política que Polonia".

En sus declaraciones, ambos líderes destacaron su "evaluación idéntica" sobre la coyuntura que atraviesa la seguridad en Europa desde la invasión rusa de Ucrania.

Tusk subrayó que tanto Polonia como Islandia están convencidas de que solo una paz justa y el cese de la agresión rusa ofrecen una oportunidad de futuro positivo para Europa.

Islandia solicitó unirse a la UE en julio de 2009 y comenzó oficialmente las negociaciones de adhesión al año siguiente. Sin embargo, el país solicitó congelar las conversaciones en 2013 y dos años después indicó que no tenía intención de no reanudarlas y pidió no ser considerado ya formalmente país candidato.

No obstante, la actual coalición de Gobierno, encabezada por la socialdemócrata Frostadóttir, cerró un pacto para celebrar un referéndum al respecto, como muy tarde en 2027.

Después de que hace unos días el medio POLITICO publicase que hay planes para adelantar la votación al próximo agosto, la ministra de Exteriores islandesa, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, declaró el martes al diario Morgunblaðið que todavía no se ha establecido una fecha.

"Solo hay dos cosas seguras en esta cuestión: por un lado, que según recoge el acuerdo del Gobierno, la votación sobre la reanudación de las negociaciones se celebrará a más tardar en 2027 y la segunda es lo que dije al inicio de esta sesión primaveral, que presentaré la propuesta de resolución parlamentaria en esta sesión de primavera", afirmó.

"Esto es lo que se ha decidido y no se ha decidido nada más", remachó Gunnarsdóttir.