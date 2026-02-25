La Bienal veneciana póstuma de Koyo Kouoh tendrá artistas de Colombia, Perú y Brasil

Este evento, uno de los más importantes del mundo para el sector del arte y que fue presentado este miércoles, contará con un total de 111 participantes, de los que 105 serán artistas individuales o colectivos y seis organizaciones o instituciones.

Serán creadores de todas las edades, el más veterano nacido en 1943 y el más joven en 1997, y de numerosos países con la intención de "devolver y ampliar la geografía" de la Bienal y promover el encuentro entre culturas, según explicaron sus organizadores.

Uno de los puntos más destacados de esta exposición será el Pabellón de las Artes aplicadas, que ha sido encargado a la artista colombiana Gala Porras-Kim.

La creadora, en colaboración con el 'Victoria and Albert Museum' de Londres, explorará con dibujos, esculturas y vídeos la "compleja relación" entre los artefactos culturales, los museos y su catalogación institucional a la hora de narrar la historia.

Otros artistas que pasarán por la Bienal son la peruana Celia Vásquez Yui, el fotógrafo brasileño Eustaquio Neves y Ayrson Heráclito o la organización colombiana 'Lugar a dudas', fundada en 2005 para proponer programas de arte y educativos en Cali, entre otros.

Esta edición, la 61ª, tendrá por título 'In minor keys' y abrirá desde el 9 de mayo al 22 de noviembre sin su comisaria, la camerunesa Kouoh, ya que falleció en mayo de 2025.

"Con el pleno apoyo de su familia, hemos decidido realizar la muestra según el proyecto ideado por ella para defender y difundir sus ideas y el trabajo realizado hasta entonces", aseguró en la rueda de prensa la portavoz de la Bienal, Cristiana Costanzo.

La institución veneciana ha anunciado así la lista de artistas pero no la de países que contarán con su propio pabellón nacional en la Bienal, algo para lo que habrá que esperar al 4 de marzo.

Esta edición se ha visto envuelta en la polémica después de que Sudáfrica, importante polo artístico africano, haya renunciado a estar presente en Venecia por desavenencias con la artista Gabrielle Goliath, encargada en un principio de llevar a cabo el proyecto.

El ministro de Cultura sudafricano, Gayton McKenzie, se opuso a que el proyecto de Goliath, 'Elegy', sobre feminicidios y ataques al colectivo LGTBQI+, incluyera alusiones a Gaza y a la poetisa palestina Hiba Abu Nada, muerta en un ataque israelí en 2023.

La Bienal sí que contará con artistas sudafricanos individuales, un total de diez, así como dos palestinos: Mohammed Joha, gazatí residente en Francia, Vera Tamarim natural de Ramala.