La Bolsa de Buenos Aires cierra con un descenso del 0,45 %

En tanto, el índice general S&P BYMA finalizó con un retroceso del 0,37 %, para quedar en 114.660.823,82 puntos.

Entre las líderes, las acciones que más perdieron fueron las de Transener (-4 %), Bolsas y Mercados Argentinos (-2,6 %) y Grupo Financiero Valores (-2,6 %).

Por el contrario, cerraron en positivo las acciones de Aluar (+3,1 %), Sociedad Comercial del Plata (+2,9 %) y Transportadora Gas del Sur (+2,3 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares operaron con tendencia dispar, en tanto el índice de riesgo de Argentina se mantuvo en los 545 puntos básicos.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense subió 15 pesos, a 1.415 pesos para la venta al público en el estatal Banco Nación, en tanto que en la plaza oficial mayorista subió a 1.398 pesos por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 5 pesos, a 1.435 pesos para la venta.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 0,6 %, a 1.1453,08 pesos por unidad.

En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 1,5 %, a 1.425,86 pesos por unidad.