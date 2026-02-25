La bolsa española logra nuevo récord de cierre cerca de 18.500 puntos, al subir el 1,49 %

El indice de referencia del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 271,5 puntos, ese 1,49 % (la mayor subida desde la última jornada de enero), hasta los 18.461 puntos (también nuevo máximo intradía). En lo que va de año, el índice ha ganado el 6,6 %.

La subida del 0,4 % de Wall Street al cierre nacional, junto a los máximos de las plazas europeas y el avance de casi todos los grandes valores, especialmente del Banco Santander, que presentó su nuevo plan estratégico, regalaban un nuevo récord a la bolsa española. El barril de petróleo Brent bajaba el 0,08 %, hasta 70,71 dólares.

De los grandes valores destacó la subida del 4,81 % de Banco Santander (tercera mayor del IBEX); BBVA ganó el 1,92 %; Iberdrola, que presentó sus cuentas de 2025 (1,5 %), Repsol (0,91 %) y Telefónica (0,88 %).

Por contra, Inditex perdió el 1,18 % (la segunda mayor bajada del IBEX).