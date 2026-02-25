La cadena hotelera española Meliá ganó 200 millones en 2025, un 23,6 % más que en 2024

Los ingresos sin plusvalías del grupo, que tiene su origen en la isla de Mallorca (Mediterráneo), fueron de 2.077,5 millones, un 3,2 % más que en 2024, y confirman la tendencia de normalización en el ritmo de crecimiento, según la fuente.

La compañía obtuvo un ebitda (bruto de explotación) sin plusvalías de 544,7 millones.

Además, la cadena hotelera registró un incremento del 5,4 % del ingreso medio por habitación (RevPAR), con una contribución superior del factor precio sobre la ocupación, en un año en el que firmó 51 nuevos hoteles, todos ellos en fórmulas 'asset light', sumando 9.189 habitaciones, y abrió 28 hoteles, con 2.794 habitaciones.

En la actualidad, la cadena, que va a cumplir 70 años, alcanza los 83 hoteles en proceso de futura apertura.

En el ámbito financiero, registró una deuda financiera neta de 778,6 millones al cierre del año.

"A pesar de las tensiones geopolíticas y comerciales sin precedentes en un entorno global de cambio y dinamismo acelerado, la demanda turística se mantuvo robusta, con un crecimiento sólido y saludable, aunque más moderado que los últimos dos años, en los que el sector vivió la 'gran recuperación' pospandemia", explicó el presidente y consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.

El primer trimestre de 2025 fue positivo en las Islas Canarias (España), Caribe y los hoteles de nieve, sustentado en las campañas promocionales realizadas y la tendencia de la venta de último minuto.

El grupo espera un impacto muy positivo de la reapertura en 2026 de hoteles como Paradisus Bali, Paradisus Cancún (México) y Gran Meliá Don Pepe Marbella (España), tras su proceso de reforma y reposicionamiento integral. En 2025, la compañía invirtió 975 millones en reposicionamientos.

El Grupo Meliá tiene más de 350 hoteles en los principales destinos del mundo, según su página web.