"Pese a la dificilísima situación, la economía conserva una dinámica positiva. El PIB ruso creció el año pasado en 1 %. En tres años su incremento sobrepasó el 10 %, lo cual corresponde al nivel medio mundial. Y todo ello pese al incremento de los complejos retos externos", dijo durante su informe anual ante los legisladores rusos.

Según el jefe del Gobierno ruso, esto fue posible gracias a la concentración de los recursos en el cumplimiento de las tareas prioritarias establecidas por el presidente, Vladímir Putin, a la rápida puesta en marcha de los proyectos nacionales nuevos y al enfoque en la búsqueda del liderazgo tecnológico de Rusia.

"Las nuevas y cada vez más complejas tareas demandan grandes esfuerzos: el lanzamiento de proyectos con largos ciclos de inversiones e industriales, la ampliación de la infraestructura, la búsqueda de socios, suministradores y mercados, así como el fortalecimiento de nuestras competencias tecnológicas", señaló.

En particular, indicó que el sistema de dirección estatal se perfecciona.

"Tomando en cuenta las posibilidades modernas se detectan con mayor rapidez los problemas y se llevan a cabo las correcciones necesarias", añadió.

El primer ministro lanzó un mensaje tranquilizante a los diputados, al señalar que "Rusia continúa desarrollándose pese a todos los intentos de impedirlo desde el extranjero".

Entre ellos, citó la "creciente presión de las sanciones, las guerras de aranceles y muchos otros retos que agravan el desequilibrio comercial y afectan el desarrollo económico".

"El Gobierno cumple con las tareas asignadas tomando en cuenta estos factores y valorando los riesgos", aseveró.

A mediados de febrero, el Banco Central de Rusia (BCR) auguró un crecimiento de la economía nacional en 2026 de entre un 0,5 y un 1,5 %, y cifró los pronósticos del crecimiento del PIB de 2027 y 2028 en 1,5-2,5 %.

El bajón de la economía rusa, que creció en 2024 un 4,1 % y sólo un 1 % el pasado año, fue explicado por el Gobierno ruso con el hecho de que la industria militar ya no puede impulsar por si sola la economía nacional después de cuatro años de guerra.