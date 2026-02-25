La vicepresidenta española Yolanda Díaz no se presentará a las próximas elecciones

"Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del Gobierno", el socialista Pedro Sánchez, dice en una carta abierta.

Previamente, reconoce que siempre tuvo "muchas reticencias ante la idea de ser candidata" en los comicios de 2023, cuando se presentó al frente de la coalición Sumar, formada por pequeñas fuerzas de izquierda distintas del Partido Socialista.

Finalmente, a últimos de año se articuló un ejecutivo dirigido por Sánchez y formado por una mayoría de ministros socialistas y cinco de Sumar, con Díaz de vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo.

"La política es dura, especialmente para las mujeres", incide la política en el mensaje de hoy, pero añade que no se arrepiente de haber dado el paso entonces.

El anuncio de Díaz, cuyo futuro político era una incógnita, llega cuando los partidos minoritarios de la izquierda española, unos nacionales y otros de implantación regional, tratan de unirse para optimizar candidaturas y resultados electorales en tiempos de auge de la extrema derecha.

Con las encuestas electorales a la baja, las fuerzas que integran Sumar actualmente renovaron recientemente la voluntad de aunar propuestas en un proyecto político común y renovado, aunque sin saberse por ahora quién lo lideraría, como hizo Díaz en 2023.

Yolanda Díaz es ministra de Trabajo desde enero de 2020, entonces por Podemos-IU, en un gobierno también presidido por Sánchez, y con Pablo Iglesias como vicepresidente tercero.

Posteriormente fue nombrada vicepresidenta tercera con la salida del Ejecutivo de Iglesias, que era líder de Podemos, y después vicepresidenta segunda.

Durante este tiempo ha cerrado acuerdos con sindicatos y empresarios, aunque la relación con estos se ha enfriado bastante en los últimos tiempos en relación con la subida del salario mínimo (SMI) y la propuesta de reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales.

En diciembre de 2021, Díaz cerró con patronal y sindicatos un acuerdo para la reforma laboral, aprobada por el Congreso el 3 de febrero siguiente, que abordó la temporalidad del mercado laboral, simplificó los tipos de contratos y recuperó la ultraactividad indefinida de los convenios laborales, entre otras cuestiones.

Fuentes del equipo de Díaz dijeron a EFE que su intención es la de no ir en ninguna lista electoral por ningún territorio, aunque no aclaran si abandonará la política en la próxima legislatura.

"Seguiré trabajando en el Gobierno para cumplir con ese mandato de las urnas y avanzar en todo lo que nos queda por hacer", señala en la carta citada.

Posteriormente, en un video remitido a los medios subraya que va a seguir trabajando desde el Gobierno y desde fuera "con la misma convicción de siempre"; y defiende que es el momento de "ganar el país" todos juntos y desde todos los lugares.

"Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí empujando, acompañando, construyendo, voy a hacerlo con alegría", añade.