León XIV hará un 'viaje exprés' al Principado de Mónaco el 28 de marzo

"Acogiendo la invitación del Jefe del Estado y del arzobispo del Principado de Mónaco, el papa León XIV hará un viaje apostólico en la ciudad-estado el próximo 28 de marzo", informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, en un comunicado.

Y agregó: "el programa del viaje será hecho público en el debido momento".

Este será, por el momento, el segundo viaje internacional en el aún breve pontificado de León XIV, después del que hizo entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025 a Turquía y Líbano.

Le seguirán un tercero a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial entre el 13 y el 23 de abril y un cuarto a España desde el 6 y el 12 de junio, según ha informado hoy la Santa Sede.

En cuanto a Mónaco, León XIV se convertirá en el primer papa en visitar este principado y su confirmación ha llegado después de que el pasado 17 de enero recibiera en audiencia en el Vaticano al príncipe Alberto II.

En el encuentro, destacaron las buenas relaciones bilaterales existentes y "la contribución de la Iglesia católica a la vida social del principado".

El pasado noviembre, el soberano monegasco decidió hacer uso de sus prerrogativas y bloquear una ley en marcha para legalizar el aborto en este pequeño país donde el 90 % de sus habitantes se declara católico.