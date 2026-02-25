Los depósitos y los créditos impulsaron a la banca de Panamá en 2025, afirma regulador

La cartera de depósitos totalizó 116.810 millones de dólares a diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de 5,72 % o 6.323 millones de dólares en comparación con el año anterior, indicó el regulador en un comentario oficial.

Esta cartera se vio impulsada principalmente por los depósitos externos, que se expandieron un 11,07 % y sumaron 46.568 millones de dólares, mientras que los depósitos internos de particulares crecieron un 2,46 % y alcanzaron los 70.242 millones de dólares.

La cartera crediticia neta llegó a los 100.000 millones de dólares, con un crecimiento del 5,06 % o 4.813 millones de dólares, gracias principalmente al desempeño del portafolio del sector privado, con mayor concentración en los segmentos hipotecario, consumo personal y comercio, que pasaron de representar el 78,7 % al 80,2 % del total del segmento.

Los activos netos del CBI registraron en 2025 una expansión interanual de 4,23 % y totalizaron 163.014,7 millones de dólares, como consecuencia de "una gestión prudente y rentable, enfocada en el fortalecimiento de activos productivos, especialmente crédito e inversiones, en un entorno regional caracterizado por alta competencia por liquidez", dijo el regulador.

La Superintendencia destacó la robustez del índice de liquidez legal del sistema, que se situó en 54,87 %, y del Índice de Adecuación de Capital (IAC), que se ubicó en 16,34 %, "por encima del mínimo requerido, garantizando un colchón suficiente para absorber eventuales choques externos o crediticios".

Las utilidades crecieron en 2025 un 2 % o 3.001 millones de dólares, dijo el regulador, que comentó que "si bien mostraron menor tracción que en 2024 (cuando se expandieron un 8 %), continúan demostrando capacidad para generar resultados sostenibles".

En un informe de Moody's Local Panamá se identificó que durante 2025 la banca panameña acentuó su rol como centro financiero regional, lo que le permitió mantener las principales métricas de desempeño financiero.

"La creciente participación del sector externo trae beneficios de acceso a fondos y diversificación de riesgo, pero evidencia un mercado local menos dinámico. Para 2026, se prevé una banca estable, pero más dependiente de la evolución de los mercados internacionales", indicó la calificadora internacional.