Más de 100 migrantes venezolanos llegan a su país en un vuelo de repatriación desde Miami

En su canal de Telegram, detalló que, del total de repatriados, 83 son hombres, 19 mujeres y 9 menores de edad, quienes regresaron a Venezuela a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa gubernamental que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país.

El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

Este es el vuelo número 116 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado, y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

Un total de 134 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación desde Miami, Estados Unidos, informó el lunes el Ministerio de Interior y Justicia.

Según cifras oficiales, más de 20.000 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación de Gran Misión Vuelta a la Patria.