Más de 500 personas han muerto en Kenia desde enero de 2025 por actos de justicia popular

“Se ha expresado preocupación por el aumento de casos de justicia popular. Estos casos suelen implicar ataques violentos, humillación pública y, en algunos casos, muertes antes de que los sospechosos puedan ser investigados o procesados ​​formalmente”, declaró Murkomen durante una sesión en el Senado (Cámara alta del Parlamento).

Para abordar esta situación, el ministro anunció la puesta en marcha de diferentes medidas, como la sensibilización ciudadana sobre la importancia de informar a la Policía cuando capturen a sospechosos u ocurran incidentes.

Asimismo, se mantendrá un equipo de reserva en todas las comisarías para responder a este tipo de incidentes, de forma que puedan responder de forma rápida y adecuada.

Murkomen también recordó que ya existen números de teléfono gratuitos que permiten a la población denunciar delitos, actividades sospechosas o situaciones de justicia popular.

Entre las principales causas de estas situaciones se encuentra la desconfianza en el sistema penal, según el ministro, quien reconoció que algunos ciudadanos creen que se trata de un sistema lento, ineficaz o parcial.

A esta percepción contribuye la liberación de sospechosos, pues hace que las comunidades "tomen la ley por su mano".

Además, apuntó como culpables a los vídeos que circulan en redes sociales sobre "justicia instantánea" y al abuso de drogas.

Entre las regiones más afectadas se encuentra el condado de Kiambu, limítrofe con Nairobi, que registró 90 incidentes, de los que 58 acabaron en muertes y otros 32 en lesiones.

Le sigue la propia capital del país con 85 actos de justicia popular, que derivaron en 55 muertes y 30 heridos.

Otras localidades que registraron decenas de estos ajusticiamientos son Embu (centro, 33 muertos y 18 heridos), Kisumu (oeste, 36 fallecidos y nueve heridos), Kirinyaga (centro, 28 muertos y once heridos) y Kakamega (oeste, 19 muertos y trece heridos).