Metallica anuncia 'Life Burns Faster', su primera residencia en la Sphere de Las Vegas

La residencia constará de ocho fechas los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026, y los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato 'No Repeat Weekend', en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas individuales para una sola noche.

"La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.

La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de 'No Repeat Weekend', al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.

Con su gira 'M72', iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha.

Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica, aseguró que el concierto inaugural del recinto de Las Vegas en 2023 liderado por U2 fue una de las grandes inspiraciones para realizar el espectáculo.

"A los 12 segundos de la noche inaugural de Sphere con U2 en 2023, pensé: '¡Tenemos que hacerlo, es territorio completamente desconocido!'. Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra forma de interactuar con nuestros seguidores en directo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses, ¡y con muchísimas ganas de dar el siguiente paso!", apunta el comunicado.