México alcanza nuevo máximo de 40.871 millones de dólares de inversión extranjera en 2025

Este récord subraya la confianza de los inversionistas internacionales en el país, pese a las tensiones comerciales con Estados Unidos, y consolida a México como un destino clave para el capital extranjero en América Latina.

Estados Unidos se mantuvo como el principal socio inversionista, aportando el 38,8 % de los flujos totales con 15.877 millones de dólares.

España y Canadá ocupan el segundo y tercer lugar con participaciones del 10,8 % y 8,1 %, respectivamente, seguidos por Países Bajos (5,8 %) y Japón (5,6 %).

Estos cinco países concentraron el 69,1 % de la IED recibida durante el año, según los registros oficiales.

En términos geográficos, la Ciudad de México lideró la recepción de capital extranjero con 22.381 millones de dólares, lo que representa el 54,8 % del total nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Le siguieron Nuevo León (8,9 %), el Estado de México (8 %), Baja California (6,7 %) y Baja California Sur (3,7 %).

En conjunto, las cinco entidades con mayor IED concentraron el 80,2 % del flujo total.

El récord alcanzado en 2025 fortalece la posición de México en el escenario global como un centro de manufactura y exportación, y consolida cinco años de crecimiento continuo.

Sin embargo, en el contexto mexicano persisten desafíos relacionados con la infraestructura y la seguridad, aunque la próxima revisión del T-MEC, según analistas, representa una oportunidad estratégica para replantear el modelo de atracción de inversiones en México.