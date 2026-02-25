México presenta reforma electoral para reducir costos y número de senadores

La propuesta mantiene 500 diputados federales, con 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero todos deberán competir por el voto.

También, prevé 96 senadores electos sin listas plurinominales, frente a los 128 actuales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa “tiene como base diez puntos y cuatro ejes fundamentales para fortalecer la vida democrática de nuestro país”.

El primer eje, explicó, plantea cambios en la integración del Congreso para que todos los legisladores tengan respaldo ciudadano.

“Que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía que demanda poder elegir de manera directa a todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional”, señaló.

Por su parte, Sheinbaum remarcó que “se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora. No queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos, quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin el voto popular”.

Añadió, asimismo, que el nuevo esquema mantendrá la pluralidad política, pues no se busca que haya un partido único, sino “que se reconozca la diversidad política de nuestro país”.

Según explicó, los candidatos por representación proporcional surgirán de quienes compitan en territorio.

“Todos tienen que ir a territorio a conseguir el voto. Todas y todos. Nadie puede quedarse en su casa tranquilo esperando ser el número uno de la lista pluri(nominal)”, aseveró.

El segundo eje de la reforma busca reducir el costo del sistema electoral. Rodríguez indicó que se propone “un decremento del 25 % en el costo total de las elecciones”, mediante recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y partidos políticos.

Sheinbaum sostuvo que “el exceso de los gastos en las elecciones en México hay que reducirlo y también es una demanda popular”, además de que los recursos podrían destinarse a programas sociales, educación y salud.

El tercer eje contempla reforzar la fiscalización del financiamiento político.

Rodríguez explicó que “el INE tendrá acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y personas candidatas” y se prohibirán las aportaciones en efectivo.

El cuarto eje plantea ampliar la democracia directa mediante mecanismos como referéndum, plebiscito y consulta popular en estados y municipios “para que la ciudadanía pueda intervenir en la toma de decisiones”, dijo Rodríguez.

La iniciativa también incluye la regulación del uso de inteligencia artificial y la prohibición de bots en campañas electorales, además del uso de tecnologías como el voto electrónico en consultas.

La iniciativa, que será enviada al Congreso el próximo lunes, también incorpora principios ya aprobados, como la prohibición del nepotismo electoral y la no reelección consecutiva a partir de 2030.