Ministro de Ecuador tilda de "disparate" que narco acuse a Noboa de matar a Villavicencio

"Absurdo. Tienen pánico a la extradición y a la cárcel de El Encuentro y que AHORA SÍ paguen por sus crímenes. Son capaces de inventarse los disparates más sórdidos con tal de evadir su responsabilidad", señaló Reimberg en un mensaje publicado en redes sociales.

El titular de la cartera de Interior, que ha anticipado que Pipo será recluido en la cárcel construida por Noboa en Ecuador al estilo de Nayib Bukele para encerrar a líderes criminales como él, ratificó la posición del Gobierno de tener "cero impunidad" con el crimen organizado, porque "nadie está por encima del Estado ni de la ley", porque "de ésta no los salva nadie".

Pipo, recientemente vinculado junto a otros dos cabecillas de Los Lobos en la planificación del asesinato de Villavicencio, negó este miércoles en una declaración ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber sido parte del crimen como parte de su defensa frente a la solicitud de extradición presentada por la Justicia ecuatoriana.

Seguidamente, y sin aportar pruebas, acusó a Noboa de estar detrás del crimen, al señalar que una persona cercana a Reimberg le había manifestado que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, ante el temor de que Villavicencio ganara las elecciones, si bien en ese momento ninguno de los dos postulantes era favorito y las encuestas las encabezaba la candidata correísta Luisa González.

Chavarría también dijo que Reimberg lo amenazó a través de un emisario cuando estaba detenido en Málaga y que en la sala donde recibió las amenazas había cámaras de seguridad que se podrían consultar.

Añadió que la intención del ministro y de Noboa es "sacarle de circulación", al verlo como un competidor en el mercado del narcotráfico, donde, dijo, el presidente "está jugando un papel importante".

El candidato presidencial, conocido por sus denuncias de casos de corrupción contra el Gobierno de Correa y contra organizaciones criminales, fue acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin en el norte de Quito por un grupo de siete sicarios colombianos.

Hasta el momento solo hay cinco condenados como autores materiales del asesinato, ya que la mayoría fueron asesinados en la cárcel antes de que declararan ante las autoridades.

El proceso sigue contra los presuntos autores intelectuales, identificados según la Fiscalía como los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a una serie de tramas de corrupción, el exasambleísta correísta Ronny Aleaga y el exministro correísta José Serrano.

Pipo fue detenido en noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día que en Ecuador se celebraba un referéndum clave para Noboa.

El detenido había vivido hasta ese momento entre Dubai y la Costa de Sol, desde donde manejaba su organización dedicada al narcotráfico, la minería ilegal de oro y las extorsiones, oculto tras siete identidades distintas y después de falsificar su muerte en Ecuador durante la pandemia y someterse a varias operación estéticas en el rostro para tratar de dificultar su identificación.