Modi aterriza en Israel para una visita de dos días en medio de la tensión regional

Modi fue recibido a los pies de la escalerilla del avión por Netanyahu, con quien intercambió varios abrazos, y por la mujer del primer ministro israelí, Sara Netanyahu. Luego, escucharon los himnos de ambas naciones.

Tras su aterrizaje, retransmitido en directo por el Gobierno israelí, Modi tiene previsto reunirse brevemente con Netanyahu en el aeropuerto y luego dirigirse con él a la Knéset (Parlamento israelí) en Jerusalén, donde ambos hablarán ante el plenario.

"Nuestras naciones comparten una sólida y multifacética asociación estratégica. Los lazos se han fortalecido significativamente en los últimos años", publicó el primer ministro indio en redes sociales antes de llegar a Israel, y añadió que su visita servirá para fortalecer su cooperación bilateral "en diversos ámbitos".

Por su parte, la oficina de Netanyahu calificó en un comunicado la visita de Modi, que pisó por última vez suelo israelí en 2017, como "histórica".

"El primer ministro Netanyahu y el primer ministro Modi mantienen una estrecha relación personal y la profunda y duradera amistad entre ellos se refleja profundamente en las relaciones entre ambos países", afirmó en la nota.

Tras acudir a la Knéset, ambos mandatarios asistirán a un evento de innovación y cenarán luego juntos en Jerusalén.

El jueves, visitarán el museo del holocausto Yad Vashem y posteriormente mantendrán una nueva reunión, en la que firmarán una serie de acuerdos "en los ámbitos económico, de seguridad y político que impulsarán la cooperación entre ambos países", indicó la oficina de Netanyahu.

Antes de su visita, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, anunció el lanzamiento de las negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India e Israel.

En materia de defensa, está previsto que ambos líderes aborden acuerdos de gran envergadura. Según un informe de Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa al Estado hebreo como el mayor proveedor de armas del país asiático solo por detrás de Francia.

Su visita se produce en un contexto de alta tensión por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar contra Irán, apoyado por Israel, y en el marco del estrechamiento de relaciones del país hebreo con un eje de países entre los que figura la India.

El pasado domingo, Netanyahu afirmó que quiere crear "un sistema completo de alianzas en torno a Oriente Próximo o dentro de él" que incluya a la India, países del Mediterráneo (como Grecia o Chipre) y naciones árabes y africanas que no especificó.