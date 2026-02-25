Muere el teniente coronel Tejero, el protagonista del intento de golpe de 1981 en España

La muerte de Tejero, que tuvo lugar en la localidad valenciana de Alzira (este), se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno español desclasificó los documentos relacionados con el golpe de Estado.

El 23 de octubre de 2025 circuló el rumor de que había muerto, como algunos medios de comunicación llegaron a publicar, y la familia salió a desmentir el fallecimiento a través de un comunicado.

Hoy uno de los hijos del exteniente coronel emitió un comunicado anunciando su fallecimiento.

"Quiero comunicaros con profundo dolor que hoy, 25 de Febrero del 2026, mi padre: Antonio Tejero Molina ha fallecido en compañía de todos sus hijos. Habiendo recibido los últimos sacramentos y la Bendición de Su Santidad León XIV. Doy infinitas Gracias a Dios por su vida entregada y generosa para con Dios, España y su familia. Ruego una oración por su eterno descanso. Gracias", reza el comunicado.

También desde el despacho de abogados que le representaba en la actualidad, la abogada Ángeles Cañizares señala que su muerte se ha producido a las 18:45 horas de este miércoles en Alzira (Valencia), donde residía con una de sus hijas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Nacido en Alhaurín el Grande (Málaga, sur) el 30 de abril de 1932, ingresó en la Guardia Civil, uno de los dos cuerpos nacionales de seguridad de España, en 1951.

El 23 de febrero de 1981 fue la cara visible del intento de golpe de Estado, al entrar en el Congreso y retener durante horas por las armas al Gobierno y los parlamentarios, reunidos en un pleno de investidura para elegir al presidente del Gobierno.

La fotografía de Tejero, pistola en mano, en la tribuna de oradores, cuyo negativo fue extraído clandestinamente del hemiciclo por dos reporteros de la Agencia EFE, dio la vuelta al mundo

Sus gritos de "¡todo el mundo al suelo!" y "¡se sienten, coño!", mientras los guardias civiles que le acompañaban en el asalto al Congreso disparaban al techo, ilustró una convulsa etapa de la consolidación democrática española.

En el juicio posterior, celebrado en 1982, fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 30 años de reclusión por rebelión militar.

En 1996 obtuvo la liberta condicional. Fue el último de los condenados por el golpe de Estado en salir de la cárcel, tras permanecer quince años y nueve meses, la mayor parte en el castillo de Figueres (Girona), del que era el único recluso.