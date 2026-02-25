Mujeres periodistas en Paraguay denuncian hostigamiento en entornos digitales, según ONG

"La violencia basada en la tecnología contra mujeres periodistas y comunicadoras en Paraguay no es un episodio aislado ni un efecto colateral de la era digital, sino una estrategia sistemática de silenciamiento y disciplinamiento", concluye el informe, elaborado a partir de entrevistas en profundidad a cinco profesionales y cuyo contenido fue difundido este miércoles.

Según el estudio, titulado 'La palabra en disputa: Diagnóstico y acciones frente a la violencia de género digital en Paraguay', los ataques provienen generalmente "de operadores políticos, aparatos partidarios, sectores conservadores y ejércitos de cuentas anónimas destinadas a amplificar la violencia".

La Red documentó los casos de cinco profesionales quienes, asegura el documento, sufrieron "agresiones digitales" como "respuesta directa a investigaciones periodísticas sensibles, especialmente aquellas que revelan privilegios, corrupción o abuso de poder".

En algunos casos, fueron víctimas, entre otros, de un "ciberacoso coordinado" y campañas de descrédito en redes.

Además, la investigación indicó que la "violencia es iniciada o legitimada desde espacios institucionales (Senado, Congreso, Presidencia), lo que -advirtió- amplifica su impacto y la hace socialmente aceptable para ciertos sectores".

Las periodistas consultadas relataron que "los primeros ataques que recibieron en línea se dirigían a su apariencia física", con comentarios misóginos en plataformas, montajes fotográficos y memes, así como mensajes privados con insultos machistas y otros.

"La persecución al periodismo hecho por mujeres y al periodismo feminista, que son, claro está, muy diferentes, ya no puede entenderse como una suma de ataques aislados, es necesario entenderlo como una articulación coordinada de poderes políticos, mediáticos y digitales que buscan disciplinar a quienes desafían al orden patriarcal", apuntó el reporte.

En ese contexto, la Red exigió al Estado paraguayo que "reconozca y nombre la violencia digital de género en sus marcos normativos y políticas públicas".