Netanyahu busca crear con Modi un "eje de hierro" contra el "islamismo radical"

"Juntos construiremos un eje de hierro, un eje de países que consideran sagrada la vida y que lucharán contra los que desean la muerte y la vuelta a la barbarie del Medievo", afirmó el primer ministro israelí en hebreo tras haber dado la bienvenida y expresado su amistad al primer ministro indio en inglés.

Netanyahu destacó los "múltiples intereses comunes" que comparten ambas naciones, citando entre ellos la lucha contra el "islamismo radical", y agradeció a Modi su "firme posicionamiento del lado de Israel" tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

El mandatario expresó además su intención de profundizar los lazos diplomáticos entre la India e Israel en asuntos de seguridad, pero también de "economía, ciencia, tecnología y (cooperación) espacial".

Según publicó Forbes India, Israel ha pactado ventas de armamento con la India por valor de 8.600 millones de dólares en 2026, lo que sitúa al Estado hebreo como el segundo proveedor de armas del país asiático, solo por detrás de Francia.

Y antes de la visita de Modi, el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal, había anunciado negociaciones para un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la India e Israel.

La sesión parlamentaria especial dio comienzo tras una ceremonia de bienvenida a la delegación india y la firma del libro de visitas de la Knéset por parte de Modi, quien será el primer mandatario de su país en dirigirse al pleno israelí.

Miembros de la oposición abandonaron el pleno de la Knéset durante la intervención del presidente parlamentario, Amir Ohana, y de Netanyahu, en protesta a su boicot a la participación en el evento del presidente del Tribunal Supremo, Yitzhak Amit.

Los parlamentarios regresaron a la sala al comienzo del discurso de Narendra Modi. Durante su ausencia, sus asientos fueron ocupados por exlegisladores invitados previamente por Ohana para este propósito.

El líder de la oposición, Yair Lapid, subió brevemente al estrado para mostrar "en nombre de todo el Estado de Israel" su admiración al "liderazgo" y la "amistad" del mandatario indio, así como su "agradecimiento por haberse posicionado (con Israel) en tiempos difíciles".

La visita del mandatario indio se produce en un contexto de alta tensión en la región por el ataque que Estados Unidos amenaza lanzar contra Irán, con apoyo de Israel.